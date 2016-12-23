Nokia подает в суд на Apple

Компания Nokia решила судиться с Apple в США и Германии. Причина — нарушение патентов. Представители финского производителя смартфонов считают, что права нарушены в 32 документах, использовавшихся в iPhone и iPad. Уже поданы иски в региональные суды Восточного округа Техаса, Дюссельдорфа, Мангейма и Мюнхена.

В Nokia уверены, что нарушены права, связанные с интерфейсом, программным обеспечением, устройством антенн, особенностями чипов, кодированием видео и производством дисплеев. При этом, от лицензирования технологий Nokia в Apple отказались еще в 2011-ом году.

Nokia и Apple судятся не в первый раз. В 2009 и 2010 годах финны уже подавали в суд на американцев. Последние, в свою очередь, подали ответный иск

Источник
Telegraph
Теги
Apple Nokia смартфоны

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