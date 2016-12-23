Samsung Galaxy S8 Plus получит 6-дюймовый дисплей

Если новая утечка окажется верной, то компания Samsung Electronics выпустит на будущий год две флагманские модели серии Galaxy S, причем одна из них вторгнется в область фаблетов. Об этом рассказал корейский ресурс Naver.com.





По данным источника, смартфон Samsung Galaxy S8 получит 5,х-дюймовый дисплей, а модель Samsung Galaxy S8 Plus — экран диагональю 6 дюймов. Производство дисплеев для этих смартфонов должно начаться в январе 2017 года. С большой вероятностью экраны будут изогнутыми на двух оковых кромках.

Также источник подтвердил более раннюю утечку об устранении физической домашней клавиши, чтобы увеличить площадь дисплея по отношению к площади передней панели. В результате, размер дисплея может оказаться даже больше, чем у 5,7-дюймового Galaxy Note 7, а размеры аппарата останутся прежними.

Напомним, более ранние слухи утверждают, что Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран. По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895, как обычно, это зависит от региона выпуска, 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Анонс ожидается 26 февраля, а выход в продажу — в марте или апреле 2017 года, ожидаемая цена — 885 долларов США. Другая теория сообщает об анонсе в апреле 2017 года на специальном отдельном мероприятии в Нью-Йорке.