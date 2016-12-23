Смартфон Tele2 Midi обзавелся поддержкой LTE

Оператор Tele2 сообщил о начале продаж новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Напомним, бюджетный брендированный смартфон Tele2 Midi был представлен в августе 2016 года. Цена базовой версии составляет сейчас 3 190 рублей, а новой версии с с поддержкой LTE — 4 490 рублей.

Впрочем, поддержка 4G не единственное изменение. От предшественника Tele2 Midi LTE также отличает увеличенный объем оперативной и встроенной флеш-памяти. Смартфон оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 х 480 пикселей, 3,2-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 c тактовой частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 32 ГБ.

Смартфон имеет слот для двух SIM-карт – первый залоченный под Tele2 с поддержкой 2G/3G/4G, второй – для карт других операторов с поддержкой только 2G. Аккумулятор обладает емкостью 1700 мАч.

Tele2 Midi LTE работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow и доступен в черном и белом цветах.

Источник
Tele2
Теги
смартфон ANDROID Россия оператор Tele2 Tele2 Midi

Комментарии

Материалы по теме

Tele2 выпустил собственный смартфон за 1890 рублей

17 февраля

«Билайн» предлагает смартфон LeEco Le 2 по спеццене

7 декабря

«Билайн» предлагает смартфон Samsung Galaxy Pocket Neo за 990 рублей

6 августа 2013

В России стартовали продажи смартфона Lumigon T3 с камерой ночного видения

22 декабря

Долгоиграющий смартфон Micromax Canvas Juice A1 оценен дешевле 8 тысяч рублей

8 декабря

Защищенный смартфон Senseit R450 доступен в России

12 декабря
Из рубрикиТелефоны
Samsung Galaxy S8 Plus получит 6-дюймовый дисплей
Google запустит пару флагманских смарт-часов с Android Wear 2.0
Складные мобильные устройства начнут завоевывать рынок в 2018 году

Обсуждаемое

Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — декабрь 2016 283
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 103
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 97
Предварительный обзор LeEco Le Pro 3: каратель переоцененных флагманов 76