Смартфон Tele2 Midi обзавелся поддержкой LTE

Оператор Tele2 сообщил о начале продаж новой версии смартфона Tele2 Midi с поддержкой LTE. Напомним, бюджетный брендированный смартфон Tele2 Midi был представлен в августе 2016 года. Цена базовой версии составляет сейчас 3 190 рублей, а новой версии с с поддержкой LTE — 4 490 рублей.

Впрочем, поддержка 4G не единственное изменение. От предшественника Tele2 Midi LTE также отличает увеличенный объем оперативной и встроенной флеш-памяти. Смартфон оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением 854 х 480 пикселей, 3,2-мегапиксельной основной и 0,3-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT6737 c тактовой частотой 1,1 ГГц, 1 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти, есть возможность использовать карточки формата microSD объемом до 32 ГБ.

Смартфон имеет слот для двух SIM-карт – первый залоченный под Tele2 с поддержкой 2G/3G/4G, второй – для карт других операторов с поддержкой только 2G. Аккумулятор обладает емкостью 1700 мАч.

Tele2 Midi LTE работает под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow и доступен в черном и белом цветах.