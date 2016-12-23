Рейс Virgin America задержался из-за шуточного Wi-Fi соединения

Один из рейсов Virgin America, следующий из Сан-Франциско в Бостон, опоздал из-за того, что члены команды обнаружили на самолете соединение Wi-Fi под названием Samsung Galaxy Note7_1097 во время полета. Капитан объявил через громкую связь, что сумки всех пассажиров будут досмотрены, а также пригрозил посадить самолет в Вайоминге.

Вскоре человек, решивший так неудачно пошутить, обнаружил себя. Пилот тут же поспешил успокоить пассажиров, заявив, что никакого Galaxy Note 7 на борту нет и что речь идет лишь об измененном ради забавы SSID.

Напомним, что опасные смартфоны Galaxy Note 7 запрещены на всех рейсах в США.