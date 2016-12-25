Huawei, Oppo и Vivo могут отказаться от использования чипов MediaTek Helio X30

В 2016-ом году мобильные чипы MediaTek выступали в роли догоняющих. В центре внимания оказались процессоры Samsung и Qualcomm, поднявшие производительность на новый уровень. Поэтому следующие 12 месяцев будут для MediaTek очень важными. Однако судьба флагманского чипсета Helio X30, анонсированного не так давно, уже омрачена не слишком приятными новостями.

Именитый инсайдер из китайской социальной сети Weibo заявил, что мобильные гиганты не слишком воодушевлены Helio X30. Более того, такие производители смартфонов, как Huawei, Oppo и Vivo, вовсе не собираются использовать чип в своих новинках. Не интересует новинка и HTC. И если решение Huawei легко объяснимо — компания сосредоточена на своем собственном Kirin'е — то отказ Oppo, Vivo и HTC уже плохой знак.

MediaTek остается рассчитывать только на достаточное количество заказов от Meizu и Xiaomi.

Напомним, что на бумаге Helio X30 выглядит довольно продвинутым. Чипсет построен по 10 нм технологии, на 43% производительнее предшествующей модели, потребляет на 53% меньше энергии.