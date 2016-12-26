Смартфон Gionee M2017 с аккумулятором на 7000 мАч представлен официально

Как и ожидалось, китайская компания Gionee представила смартфон Gionee M2017. Модель продвигается как высококлассная и статусная, Среди ее особенностей — аккумулятор емкостью 7000 мАч, обеспечивающий до 25 часов непрерывного воспроизведения видео или 915,42 часа (около 38 суток) в режиме ожидания.





Смартфон оснащается 5,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей) и защитным сапфировым стеклом, двойной основной камерой 12+13 Мп, фронтальной на 8 Мп, сканер отпечатков пальцев домашней кнопке. Аппаратной основой стал восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 653 с графикой Adreno 510, 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 128 или 256 ГБ.





Поддерживаются две SIM-карты, LTE, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 4.0, GPS, есть порт USB 2.0 Type-C. Размеры составляют 155,2 х 77,6 х 10.78 мм, а вес — 238 граммов. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой Amigo OS 3.5.

Gionee M2017 предлагается для предзаказа в двух цветовых вариантах по цене 1007 долларов США за стандартную версию и 2446 долларов США за версию с отделкой из итальянской кожи аллигатора.