Пользователи Google Pixel и Pixel XL жалуются на внезапные замирания

Некоторые пользователи смартфонов Google Pixel и Pixel XL жалуются на внезапные замирания. По словам пострадавший, ПО смартфона случайным образом может замереть и не реагировать на пользователя от нескольких секунд до нескольких минут. Жалобы начали поступать еще в ноябре, практически сразу после выхода смартфонов в продажи.


Ряд пользователей, впрочем, отмечает, что источником проблемы стало стороннее программное обеспечение Live360 Family Locator. После удаления этого приложения проблема решалась. При этом другие пользователи, страдающие от аналогичных замираний ПО гаджета, отмечали, что такого приложения они не ставили себе на смартфон. Очистка кэша и откат к заводским настройкам проблему не решают. С некоторой вероятностью, это может оказаться вовсе не программная, а аппаратная проблема.

Источник
PhoneArena
Теги
смартфон ANDROID Google фейспалм Google Pixel Pixel Pixel XL Google Pixel XL

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