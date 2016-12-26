Британские разработчики придумали смартфонный чехол для передачи поцелуев

Группа разработчиков из Великобритании представили свое творение — гаджет под названием Kissenger. Гаджет позицонируется своими создателями как первый в мире мобильный "поцелуйный" мессенджер.





По сути, это чехол для смартфон с интегрированной силиконовой площадкой с датчиками. В отличие от смайликов, такой способ, по мнению разработчиков, способен передать "реалистичные ощущения поцелуя" партнеру в реальном времени.





При желании послать кому-то поцелуй, пользователю предлагается поцеловать эту площадку. Поцелуй будет зарегистрирован датчиками и передан получателю как обычное сообщение в обычном мессенджере. Получателю надо приложить смартфон с таким же гаджетом к соответствующей части тела (гусары, молчать!) и "ощутить" посланный поцелуй. Отправитель может почувствовать ответный поцелуй получателя. Датчики изменяют силу и динамику в разных частях губ в течение поцелуя. Гаджет-получатель воспроизводит поцелуй в соответсвии с этими данными.





Команда создателей полагает, что такой "поцелуйный" мессенджер может оказаться полезным парам, разделенным большим расстоянием, семьям, разбросанным по разным частям света, а также фанатам и звездам. Пока неясно, будет ли такой гаджет запущен в серию.