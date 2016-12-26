Флагманский LG G6 дебютирует раньше ожидаемого

Компания LG Electronics планирует выпустить свой следующий флагманский смартфон, LG G6, на месяц раньше, чем обычно. Об этом сообщило корейское издание Korea IT News со ссылкой на источники в индустрии.

LG G5
LG G5

Прошлое поколение флагмана, LG G5, было выпущено 31 марта 2016 года, то есть дебют LG G6 ожидался в конце марта или начале апреля, если бы корейский производитель следовал собственной традиции. Вместо этого, LG G6 может дебютировать в конце февраля или начале марта 2017 года. Начало массового производства LG G6 также сдвинуто на месяц вперед. Компания известила производителей-партнеров, что компоненты для смартфона понадобятся в январе 2017 года.

Как отмечают источники, причиной такой спешки стало желание LG Electronics увеличить объем продаж LG G6, представив свежий флагман раньше конкурентов.

Источник
Korea IT News
Теги
смартфон ANDROID LG LG G5 LG G6

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