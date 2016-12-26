Китайцы показали Meizu M5S

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA были замечены новые модели Meizu — M612Q и M612M. Предположительно, это маркировки вариаций смартфона, который дебютирует под названием Meizu M5S.


По данным TENAA, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор с тактовой частотой 1,3 ГГц, предположительно, MediaTek MT6750. Смартфон представлен в вариациях с 2, 3 и 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32, 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

Аккумулятор обладает емкостью 2930 мАч. Размеры составляют 148,2 х 72,53 х 8,4 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow. Цветовые варианты включают серебристый, серый, золотистый и розово-золотистый.

Источник
TENAA
Теги
смартфон ANDROID MEIZU

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