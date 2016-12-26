Потенциальный Nokia E1 или D1C показался на фото

Китайские источники опубликовали живое фото, показывающее готовящийся к выпуску смартфон под брендом Nokia. Изначально предполагалось, что это модель под маркировкой Nokia D1C, но затем было обнаружено подтверждение в виде разбора файлов прошивки устройства о том, что на самом деле это модель под названием Nokia E1.





Также источник поделился новыми подробностями о характеристиках Nokia D1C. На этот раз речь идет о бюджетной версии смартфона. Предположительно она получит процессор Qualcomm серии Snapdragon 600, 4 ГБ оперативной и минимум 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.





Напомним, Nokia D1C должен стать одним из первых смартфонов, после перезапуска бренда Nokia. Возвращение смартфонов под брендом Nokia ожидается в 2017 году. Анонс первых из них может состояться на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, или выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.

Производителем станет компания HMD Global. В мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.