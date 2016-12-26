В сети засветились пресс-рендеры и цена Samsung Galaxy A5 (2017)

Профильный ресурс SlashLeaks опубликовал пресс-рендеры и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Samsung Galaxy A5 (2017), который пока не был представлен официально.


Рендеры показывают четыре цветовых вариации Samsung Galaxy A5 (2017) — голубой, розовый, золотистый и черный. Характеристики включают 5,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), фронтальную и основную камеры на 16 Мп, восьмиядерный процессор Exynos 7880 c тактовой частотой 1,9 ГГц и графикой Mali-T830, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятор на 3000 мАч.

Размеры составляют 145 x 71 x 7,8 мм. В качестве ориентировочной цены называются 2699 китайских юаней, то есть около 388 долларов США. Дебют Samsung Galaxy A5 (2017) ожидается в январе 2017 года.

Источник
SlashLeaks
Теги
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