Флагманский Xiaomi Mi 6 может дебютировать на 14 февраля
На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился постер, намекающий на дату анонса следующего флагманского смартфона китайской компании Xiaomi.
На постере можно разглядеть логотип Mi, цифру "6" и дату — 14 февраля. Как предположили эксперты и поклонники Xiaomi, речь идет о новом смартфоне Xiaomi Mi 6, который должен продолжить флагманскую линейку Xiaomi.
Предположительно, Xiaomi Mi 6 станет самым мощным смартфоном бренда на момент выпуска. Согласно более ранним слухам, он, на пару с Samsung Galaxy S8, станет одним из первых смартфонов, созданных на основе нового процессора Qualcomm Snapdragon 835. Как ожидается, продажи начнутся в марте 2017 года.
Напомним, Samsung участвует в разработке нового процессора Snapdragon 835, который базируется на основе техпроцесса Samsung 10-нм FinFET. Чип Samsung на базе 10-нм FinFET (10LPE) обеспечивает на 30% более высокую удельную эффективность поверхности, рост производительности на 27%, а также снижение энергопотребления на 40% по сравнению с 14-нанометровым предшественником. Устройства на базе Qualcomm Snapdragon 835 должны появиться в продаже в первой половине 2017 года.