Xiaomi вскоре обновит безрамочный Mi Mix до Android 7.0 Nougat

Смартфон Xiaomi Mi 5 уже начал получать обновление прошивки до свежей версии операционной системы Android 7.0 Nougat, а теперь стало известно о том, какой смартфон Xiaomi следующим обновится до Nougat. Им станет безрамочный Xiaomi Mi Mix.


Это подтвердил супер-модератор на форумах Xiaomi. По его словам, Xiaomi Mi Mix станет вторым после Mi 5 смартфоном, для которого будет выпущено обновление прошивки с Android 7.0 Nougat.

Напомним, среди первых апдейт до Android 7.0 Nougat также получат модели Xiaomi 4C, Xiaomi 4S и Xiaomi Note, правда, точные сроки пока не сообщаются.

Источник
MIUI
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Android 7.0 Nougat Xiaomi Mi Mix

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