Samsung отключит все Galaxy Note 7 в Южной Корее

В Южной Корее процент возврата опасных Samsung Galaxy Note 7 самый низкий в мире, однако производитель до сих пор не пошел на радикальные меры, какие были предприняты в США и Европе, а также в Австралии и Новой Зеландии (где обновление буквально превращало смартфоны в красивые, но бесполезные «кирпичи»).

На данный момент единственное неудобство, с которым сталкиваются пользователи, это ограничение заряда на уровне 60%. При этом из 950 000 устройств на руках по-прежнему находятся 140 000.

Samsung сделала заявление, что в скором времени будет выпущено еще одно обновление, которое ограничит заряд еще сильнее. Кроме того, программа обмена будет продлена до конца января 2017 года. 

Источник
phone Arena
Теги
Samsung Galaxy Note 7 смартфоны

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