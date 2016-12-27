HMD представит пять смартфонов Nokia до осени

Финская компания HMD Global представит пять новых смартфона под брендом Nokia, которые выйдут в продажу во втором и третьем кварталах 2017 года. Об этом рассказал тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на источники в индустрии. Первый из них дебютирует на на выставке MWC 2017.



Концепт смартфона Nokia

Остальные четыре смартфона получат дисплеи диагональю от 5 до 5,7 дюймов и разрешение WQHD (2560 x 1440) или Full HD (1920 х 1080 пикселей). Поставщиками экранов станут LG Display, Century Technology (CTC) и Innolux, а FIH Mobile выступает в роли производственного партнера.

Вероятнее всего, первым смартфоном Nokia от HMD станет модель Nokia D1C. Ее анонс ожидается на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта. Этот смартфон будет доступен в двух версиях с разным объемом памяти и размерами дисплея.

Младшая модель за 150 долларов США получит 5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельную основную камеру и 2 ГБ оперативной памяти. Старшая модель за 200 долларов США получит 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельную основную камеру и 3 ГБ оперативной памяти.

Прочие характеристики включают процессор Qualcomm Snapdragon 430 с графикой Adreno 505, 16 ГБ встроенной флеш-памяти, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, операционную систему Android 7.0 Nougat.

В мае Nokia сообщила о заключении стратегического лицензионного соглашения с финской HMD Global относительно интеллектуальной собственности и бренда, в рамках которого HMD сможет создавать телефоны и планшеты нового поколения под брендом Nokia в течение следующих десяти лет.