Флагманский LG G6 показался на первом рендере

В сети появился первый рендер, показывающий дизайн готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G6, который пока не был представлен официально. Его опубликовал профильный ресурс Android Authority, а источником стал израильский журналист Шаи Мизрахи (Shai Mizrachi), ранее организовавший довольно точные утечки о флагманских смартфонах LG и Samsung.





Судя по рендеру, LG G6 по внешнему виду сильно напоминает смартфон LG G5. Тогда как толщина LG G5 в нижней части составляет 7,6 мм, а в верхней — 8,4 мм, верхняя часть LG G6 будет немного тоньше, а нижняя— толще. При этом смартфон окажется немного уже LG G5 — 72,43 мм вместо 73,9 мм.





Пока неясно, получит ли LG G6 модульный дизайн предшественника или просто съемных аккумулятор как у LG V20. Что касается характеристик, то ожидается дисплей диагональю от 5,2 до 5,5 дюйма с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 821 или даже Snapdragon 830, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и двойная камера как у LG V20.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать раньше ожидаемого — в конце февраля или начале марта 2017 года. Тогда как текущее поколение флагмана, LG G5 было выпущено 31 марта 2016 года.