Флагманский LG G6 показался на первом рендере

В сети появился первый рендер, показывающий дизайн готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G6, который пока не был представлен официально. Его опубликовал профильный ресурс Android Authority, а источником стал израильский журналист Шаи Мизрахи (Shai Mizrachi), ранее организовавший довольно точные утечки о флагманских смартфонах LG и Samsung.


Судя по рендеру, LG G6 по внешнему виду сильно напоминает смартфон LG G5. Тогда как толщина LG G5 в нижней части составляет 7,6 мм, а в верхней — 8,4 мм, верхняя часть LG G6 будет немного тоньше, а нижняя— толще. При этом смартфон окажется немного уже LG G5 — 72,43 мм вместо 73,9 мм.


Пока неясно, получит ли LG G6 модульный дизайн предшественника или просто съемных аккумулятор как у LG V20. Что касается характеристик, то ожидается дисплей диагональю от 5,2 до 5,5 дюйма с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), процессор Qualcomm Snapdragon 821 или даже Snapdragon 830, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и двойная камера как у LG V20.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать раньше ожидаемого — в конце февраля или начале марта 2017 года. Тогда как текущее поколение флагмана, LG G5 было выпущено 31 марта 2016 года.

Источник
Android Authority
Теги
смартфон ANDROID LG LG G5 LG G6

Комментарии

Материалы по теме

LG привезла G5 SE в Россию

26 апреля

MWC 2016. Быстрый обзор LG G5: из гламурной дивы в инженеры

22 февраля

MWC 2016: Флагманский смартфон LG G5 представлен официально

21 февраля

Главные новинки июня 2016 года: смартфоны

4 июля

Главные новинки февраля 2016 года: смартфоны

8 марта

Двухдисплейный смартфон LG X view доступен для предзаказа в России

11 апреля
Из рубрикиТелефоны
Китайцы показали Samsung Galaxy C5 Pro
Флагманский Xiaomi Mi 6 дебютирует только в апреле
Android Pay заработает в России в 2017 году

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 344
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
Компьютер месяца — октябрь 2016 193
5 лучших смартфонов 2016 года 169
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 104
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 99