В сети появились рендеры и подробности о Moto Droid Turbo 3

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружилась подборка рендеров и подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Moto Droid Turbo 3, который пока не был представлен официально.


Прошлое поколение флагманского смартфона, Motorola Droid Turbo 2, было выпущено в 2015 году у американского оператора Verizon. Как ожидается, Motorola, теперь являющаяся подразделением Lenovo, может представить Moto Droid Turbo 3 в 2017 году.


Рендеры дают общее представление о дизайне смартфона и не претендуют на официальность. Можно отметить, что внешний вид кардинально отличается от предшественника. На модуле основной камеры можно заметить бренд Hasselblad. По данным источника, основу лягут процессор Qualcomm Snapdragon 820, что странно, учитывая грядущие анонсы флагманов на Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти. Также отмечается 16-мегапиксельная камера Hasselblad и сканер отпечатков пальцев на передней панели.

Источник
Weibo
Теги
смартфон ANDROID LENOVO MOTOROLA Moto

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