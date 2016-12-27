Nokia D1 и Nokia E1 показались на эскизах

Предполагается, что Nokia анонсирует смартфоны Nokia D1 (D1C) и Nokia E1 на Mobile World Congress 2017. Сегодня в сети появились эскизы будущих устройств. Опубликовал их инсайдер, который в прошлом ошибался редко, особенно если это касалось Nokia и Microsoft.

Известно, что Nokia D1C будет представлен сразу в двух вариациях (с разными дисплеями, камерами, неодинаковым объемом оперативной памяти). Существует версия, что Nokia E1 является дешевой версией Nokia D1C, гаджета средней ценовой категории.

Nokia D1 имеет скругленный корпус, а E1 – острые углы. Кроме того, дизайн смартфона напоминает Lumia 830/925. Новинка может заполучить физическую кнопку Home с дактилоскопическим датчиком.

Напомним, что вчера мы показывали фото Nokia D1С и E1.