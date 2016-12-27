Китайцы показали Samsung Galaxy C5 Pro

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен готовящийся к выпуску смартфон Samsung Galaxy C5 Pro (модельный номер SM-C5010), который пока не был представлен официально.

Данные TENAA подтверждают основные характеристики Samsung Galaxy C5 Pro. Так, смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 16-мегапиксельными фронтальной и основной камерой. Аппаратной основой стал процессор Qualcomm Snapdragon 626, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Размеры составляют 145,7 х 71,4 х 6,95 мм. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0.1 Marshmallow.

Согласно более ранним утечкам, дебют Samsung Galaxy C5 Pro и его старшего брата Samsung Galaxy C5 C7 Pro не состоится в декабре 2016 года, как это ожидалось ранее, а отложен до января 2017 года. Они могут поступить в продажу 21 января 2017 года.