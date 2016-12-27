Samsung интегрирует голосовой помощник Bixby в приложения на Galaxy S8

Компания Samsung использует голосовой помощник Bixby почти во всех "родных" предустановленных приложениях в своем будущем флагманском смартфоне, Samsung Galaxy S8. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на собственные источники.



Концепт Samsung Galaxy S8

В отличие от фирменного S Voice, новый Bixby более продвинут и сможет работать практически по всей системе. Например, сможет показывать фото и видео, подпадающие под определенные критерии, в приложении камеры, аналогично Google Photos и Apple Photos в iOS 10. Как ожидается, Bixby заменит S Voice на Samsung Galaxy S8.

Напомним, по более ранней информации Samsung может назвать свой голосовой помощник с мужским голосом Bixby, а версию с женским голосом — Kestra. Samsung сейчас вовсю работает над продвинутой системой цифрового помощника на основе искусственного интеллекта для своего следующего флагманского смартфона, Galaxy S8.

В октябре Samsung приобрела компанию Viv Labs, основанную создателями Siri, ее детище под названием Viv и ляжет в основу голосового помощника в Galaxy S8. По словам представителя Samsung, платформа будет открытой и разработчики сторонних приложений смогут интегрировать с ней свои сервисы.