Флагманский Xiaomi Mi 6 дебютирует только в апреле

На днях в сети появилось сообщение, что анонс флагманского смартфона Xiaomi Mi 6 назначен на 14 февраля 2017 года. Однако теперь сразу два источника на просторах Weibo, китайского аналога Twitter, отмечают, что дебют Xiaomi Mi 6 не стоит ожидать ранее апреля 2017 года.





По данным источников, запуск следующего флагмана Xiaomi отложена на несколько месяцев. В качестве причина указывается "неготовность" мощного процессора Qualcomm Snapdragon 835. Согласно более ранним слухам, он, на пару с Samsung Galaxy S8, станет одним из первых смартфонов, созданных на основе нового процессора Qualcomm Snapdragon 835.

Согласно предварительным данным, Xiaomi Mi 6 получит тонкие кромки вокруг дисплея, двойную камеру и быструю зарядку Xiaomi Fast, 6 ГБ оперативной памяти и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с оболочкой MIUI 9.