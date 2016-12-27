Xiaomi готовит смартфон Redmi Note 4X

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились подробности о готовящемся к выпуску смартфоне Xiaomi Redmi Note 4X, который пока не был представлен официально.



Xiaomi Redmi Note 4

По данным источника, Xiaomi Redmi Note 4X станет обновленной версией смартфона Xiaomi Redmi Note 4, дебютировавшего в августе 2016 года. Модель получит процессор Qualcomm Snapdragon 653, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.

На данный момент Xiaomi Redmi Note 4 базируется на десятиядерном процессоре MediaTek Helio X20, 2 или 3 ГБ оперативной памяти, 16 - 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Xiaomi Redmi Note 4 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом и двухцветной вспышкой, 5-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором емкостью 4100 мАч.