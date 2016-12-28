Названа российская цена на мощный ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition

Компания ASUS сообщила о скором начале продаж в России флагманской модели ZenFone — мощного смартфона ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition.





Смартфон заключен в металлический корпус без видимых антенных вставок. Он базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 821, 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти стандарта UFS 2.0.

ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition оснащается 5,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 23- мегапиксельной основной камерой PixelMaster 3.0 на базе сенсора Sony IMX318, 8-мегапиксельной фронтальной камерой с углом обзора 85°. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч с технологией быстрой подзарядки QuickCharge 3.0. Предусмотрен сканер отпечатков пальцев на задней панели.

Поддерживаются 2 SIM-карты, LTE, двухдиапазонный Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS и ГЛОНАСС. есть порт USB Type-C (USB 3.0). Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с пользовательским интерфейсом ZenUI 3.0.

Смартфон ASUS ZenFone 3 Deluxe Special Edition появится в серебристом и золотистом цветовых вариантах в начале 2017 года по рекомендованной розничной цене 59 990 рублей.