HTC представит три смартфона в ближайшие три месяца

Китайский ресурс Eprice со ссылкой на собственные источники сообщил, что компания HTC готовится представить три новых смартфона в первом квартале 2017 года. Первый из них стоит ожидать на мероприятии 12 января, на которое HTC уже разослала приглашения.





По одной из версий 12 января дебютирует смартфон среднего уровня HTC X10. По другой — фаблет, известный под кодовым названием Ocean Note. Вторым должен дебютировать флагманский смартфон HTC 11, известный под кодовым названием HTC Ocean. Его анонс ожидается на MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

В сентябре в сети появились слухи о подготовке компанией HTC серии Ocean — Ocean Note, Ocean Smart и Ocean Master. По предварительной информации, HTC Ocean Smart окажется простой моделью, HTC Ocean Master — мощным смартфоном, а HTC Ocean Note обзаведется большим дисплеем.