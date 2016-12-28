44% среди всех активированных смартфонов в праздничный период пришлось на iPhone

44% из активированных в рождественский праздничный период смартфонов приходится на различные версии iPhone, утверждают аналитики из Flurry Analytics. В качестве догоняющего выступает Samsung с 21% активаций. С колоссальным отставанием третью и четвертую позицию заняли Huawei и LG — 3% и 2% активаций соответственно.

37% активаций пришлось на смартфоны в форм-факторе фаблетов (дисплеи от 5- до 6,9-дюймов). Для сравнения, за тот же период прошлых лет цифры были ниже: в 2015 — 27%, в 2014 — 13%, а в 2013 — 4%. А вот рынок планшетов, напротив, ужался. Если в 2013-ом в праздничные дни на них приходилось 17% активаций, то в 2016-ом — всего 9%.