Глянцево-белые iPhone 7 и iPhone 7 Plus показались на видео

В ноябре японский ресур Mac Otakara уже сообщал о планах компании Apple добавить новую цветовую опцию для iPhone 7 и iPhone 7 Plus — глянцевый белый (Jet White). Теперь история получила продолжение. Австралиец Сонни Диксон (Sonny Dickson), довольно хорошо известный организатор утечек с неплохой репутацией, опубликовал в своем микроблоге Twitter краткое видео, на котором показываются потенциальные iPhone 7 Jet White и iPhone 7 Plus Jet White.

Сам источник не утверждает ничего наверняка, так что на видео вполне могут оказаться макеты или китайские подделки, не имеющими ничего общего с настоящими смартфонами Apple. Наиболее вероятен вариант с корпусами для iPhone 7 и iPhone 7 Plus, которые в изобилии предлагаются китайскими производителями в онлайн-магазинах вроде Alibaba.

Could this be the Jet White iPhone 7? pic.twitter.com/pHoDiZ63ON