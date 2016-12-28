Смартфон LG G6 показался на рендерах и видео

Ресурс MySmartPrice опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску флагманского смартфона LG G6, который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


Рендеры подтверждают, что LG G6 не унаследует модульного дизайна LG G5. Сканер отпечатков пальцев на задней панели, судя по всему, сможет выполнять функции кнопки включения/выключения. На нижней кромке расположился порт USB-Type C, а на верхней есть 3,5-мм разъем для наушников.

По данным источника, LG G6 оснащается 5,3-дюймовым плоским дисплеем с разрешением Quad HD (2560 x 1440 пикселей), двойной основной камерой с разным фокусным расстоянием каждого из модулей, а также двухцветной вспышкой. Смартфон базируется на топовом процессоре Snapdragon 835 от Qualcomm. Размеры составляют 148,8 х 72,3 х 8,3/8 мм.

Согласно недавней утечке, флагманский LG G6 может дебютировать раньше ожидаемого — в конце февраля или начале марта 2017 года. Возможно, на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года. Текущее поколение флагмана, LG G5 было выпущено 31 марта 2016 года.

Источник
MySmartPrice
Теги
смартфон ANDROID LG LG G6

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