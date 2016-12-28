Samsung назначила анонс смартфонов Galaxy A 2017 на 5 января

Малазийское подразделение компании Samsung разослало журналистам приглашение на пресс-мероприятие, назначенное на 5 января 2017 года. Судя по прилашению, на мероприятии состоится анонс обновления смартфонов серии Galaxy A. Кроме того, оно намекает на наличие у новых смартфонов защиты от воды.


Напомним, в январе 2017 года ожидается анонс 4,7-дюймового Galaxy A3 (2017), 5,2-дюймового Galaxy A5 (2017) и 5,7-дюймового Galaxy A7 (2017). Возможно, их дебют состоится на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Согласно более ранним утечкам, модель Galaxy A7 (2017) получит сертификацию IP68, судя по тизеру, аналогичная защита может появиться и у других представителей серии.

Источник
Amanz.my
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смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy A5 2017 Samsung Galaxy A3 2017 Samsung Galaxy A7 2017

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