Samsung Galaxy S8 получит перо S Pen в качестве аксессуара

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружились новые подробности о готовящемся к выпуску флагманском смартфоне Samsung Galaxy S8, который пока не был представлен официально.





Пока фирменный стилус S Pen ограничен серией фаблетов Samsung Galaxy Note, но эта ситуация может измениться. По данным источника, один из прототипов Samsung Galaxy S8 обладал интегрированной поддержкой стилуса, но производитель решил поступить иначе. Samsung планирует предлагать S Pen как внешний аксессуар для Galaxy S8, без возможности вставлять его в корпус, как в смартфонах Galaxy Note. Это кажется логичным, особенно в свете фиаско с Galaxy Note 7 и внушительными размерами дисплея, ожидаемыми в Galaxy S8.

Напомним, более ранние слухи утверждают, что Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Анонс ожидается 26 февраля, а выход в продажу — в марте или апреле 2017 года, ожидаемая цена — 885 долларов США. По другой версии, анонс случится в апреле 2017 года на специальном мероприятии в Нью-Йорке.