Wileyfox выпустит обновление до Android 7 Nougat без Cyanogen

Бренд Wileyfox, созданный при активном содействии Fly, разъяснил судьбу своих смартфонов в связи с прекращением компанией Cyanogen с 31 декабря 2016 года поддержки коммерческой операционной системы Cyanogen OS. Ведь все смартфоны Wileyfox работают сейчас на базе Cyanogen OS и пользователи не могли не встревожиться.


Как обещает пресс-служба, Wileyfox продолжит развиваться и выпускать обновления ОС независимо от этой ситуации. В начале февраля запланирован выпуск обновления до свежей версии ОС Android 7 Nougat уже без Cyanogen OS. Разработчики надеются максимально сохранить возможности для кастомизации прошивки. Кроме того, будут доступны новый исходный код ПО и дальнейшие апдейты.

Источник
Wileyfox
Теги
смартфон ANDROID Android 7.0 Nougat Cyanogen Wileyfox

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