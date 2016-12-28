Флагманский смартфон Xiaomi Mi 5S вышел в России

Российское представительство китайской компании Xiaomi объявило о начале продаж флагманского смартфона Xiaomi Mi 5S в России. Напомним, смартфон был анонсирован в конце сентября 2016 года.

Смартфон заключен в металлический корпус и получилиультразвуковой сканер отпечатков пальцев Qualcomm Sense ID, распознающий отпечатки быстрее и точнее, в том числе, если пальцы мокрые или грязные. Аппаратной основой стал процессор Snapdragon 821, который до анонса Snapdragon 835 позиционировался Qualcomm как самый быстрый Snapdragon.

Xiaomi Mi 5S оснащается 5,15-дюймовым дисплеем разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей), 12-мегапиксельной основной камерой с фазовым автофокусом, 4-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 3200 мАч с технологией быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0. Используется порт USB Type-C.

Работа производится под управлением операционной системы Android 6.0 Marshmallow с оболочкой MIUI 8. В России смартфон предлагается в версии с 4 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти по цене 30 990 рублей.

Источник
Xiaomi
Теги
смартфон ANDROID Россия Xiaomi Xiaomi Mi 5s

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