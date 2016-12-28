Китайцы показали Xiaomi Redmi Note 4X

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA был замечен новый смартфон Xiaomi Redmi Note 4X, который пока не был представлен официально.

Слухи о нем уже появлялись в сети, а сертификация на TENAA подтвердила параметры смартфона. Судя по фото, по дизайну Xiaomi Redmi Note 4X практически одинаков с Xiaomi Redmi Note 4.

Судя по данным TENAA, смартфон базируется на десятиядерном процессоре MediaTek Helio X20, до 4 ГБ оперативной памяти, 16, 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Также отмечаются 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей),13-мегапиксельная основная камера, сканер отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 4100 мАч.

Пока создает впечатление, что главным отличием от оригинала станет возросший объем оперативной памяти и накопителя. Более ранние слухи также предполагали переход на процессор Qualcomm Snapdragon 653.

Источник
TENAA
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смартфон ANDROID Xiaomi TENAA Xiaomi Redmi Note 4 Xiaomi Redmi Note 4X

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