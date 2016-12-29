«Билайн» запустил LTE в Магнитогорске

Оператор ВымпелКом (бренд «Билайн») сообщил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети четвертого поколения в Магнитогорске. Сеть LTE использует частотный диапазон 1800 МГц.


Покрытие сети LTE охватывает всю городскую территорию, включая Правобережный район, Центральная медико-санитарная часть, транспортные узлы и жилые районы с сопутствующей инфраструктурой.

Как отмечает оператор, по итогам развития сети на Южном Урале в 2016 году в зону покрытия LTE входят Челябинск, Магнитогорск, Копейск, Снежинск, Озерск, Аша, Сатка, Коркино, Юрюзань, Трехгорный, Южноуральск, Карталы.

Источник
Билайн
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Россия оператор LTE билайн сотовая связь вымпелком 4G

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