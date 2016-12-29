Скриншот BlackBerry Mercury подтвердил Android 7.0 Nougat и разрешение 1620 x 1080 пикселей

Роланд Квандт (Roland Quandt), редактор известного регулярными утечками ресурса WinFuture, через свой аккаунт в Twitter поделился скриншотом следующего смартфона BlackBerry, пока еще не представленный официально — модели под кодовым названием Mercury.





Этот скриншот подтверждает, что разрешение дисплея составит 1620 x 1080 пикселей, с плотностью 420 точек на дюйм, а программной основой смартфона станет свежая версия операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранней информации, смартфон BlackBerry Mercury с QWERTY-клавиатурой дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.