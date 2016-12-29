Смартфон Honor Prague был замечен на сайте Geekbench
Смартфон Huawei Honor Prague засветился на сайте Geekbench. Технические параметры устройства, опубликованные ранее, подтверждаются.
Устройство работает на Android 7.0, имеет 5,2 или 5,5-дюймовый дисплей, базируется на чипе Kirin 655, оснащается 3 ГБ оперативной памяти и набирает 793 балла в однопоточном и 3301 балл в многопоточном тестах бенчмарка. Схожие результаты у Huawei P9 Lite, следовательно мы вправе рассчитывать на ценник на уровне 250-300 долларов.
Официального анонса Honor Prague мы ожидаем на CES 2017 на следующей неделе.
ИсточникPrimate Labs