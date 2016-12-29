Цифра дня: Сколько Huawei P9 и P9 Plus продала Huawei?

Цифра дня:

10 000 000

Huawei P9 и P9 Plus продала Huawei.

Компания Huawei поделилась своим очередным достижением — поставки флагманов Huawei P9 и P9 Plus превысили 10 миллионов смартфонов. По словам производителя, в результате линейка Huawei P9 стала первой флагманской серией в истории Huawei, отгрузки которой достигли отметки в 10 миллионов штук.

Анонс моделей состоялся в Лондоне 6 апреля 2016 года. При этом за первые шесть недель, прошедших с момента начала продаж, в мировом масштабе было продано более 2,6 млн устройств.

В России Huawei P9 поступил в продажу 7 июня по цене 39990 рублей, а Huawei P9 Plus появится 30 июня по рекомендованной розничной цене 49990 рублей.

Источник
Huawei
Теги
смартфон ANDROID Huawei Huawei P9 Huawei P9 Plus

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