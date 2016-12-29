Meizu готовит безрамочный смартфон Legent

Компания Meizu занята созданием смартфона Legent (кодовое наименование) с поворотной камерой. Предположительно, это новый флагман с изогнутым с двух сторон 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 2560 х 1440 пикселей, занимающим всю переднюю часть, кроме небольшого участка внизу, где находится кнопка Home. В китайской социальной сети Weibo обнаружились эскизы устройства.

Выдвижной поворотный модуль 16-мегапиксельной камеры станет одной из главных особенностей новинки. Legent базируется на чипе Exynos 8893, оснащается 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3400 мАч. Ожидается две версии — одна с накопителем на 64 ГБ, другая — на 128 ГБ. 

Источник
GSMArena
Теги
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