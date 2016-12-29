Рассекречены цены на Samsung Galaxy A5 (2017) и A7 (2017)

Как мы уже писали, анонс следующего поколения смартфонов серии Samsung Galaxy A назначен на 5 января 2017 года. Теперь стали известны цены для двух старших моделей — Samsung Galaxy A5 (2017) и A7 (2017).





Судя по постеру для малазийского рынка, Samsung Galaxy A5 (2017) обойдется примерно в 378 долларов США, а Samsung Galaxy A7 (2017) — 424 доллара США.





Напомним, в январе 2017 года ожидается анонс 4,7-дюймового Galaxy A3 (2017), 5,2-дюймового Galaxy A5 (2017) и 5,7-дюймового Galaxy A7 (2017). Возможно, их дебют состоится на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Согласно более ранним утечкам, модель Galaxy A7 (2017) получит сертификацию IP68, аналогичная защита может появиться и у других представителей серии.