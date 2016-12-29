Samsung завершает бета-тестирование обновления до Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge

Компания Samsung выпустила пять бета-версий прошивки с обновлением до Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.


Судя по всему, вскоре программа бета-тестирования Galaxy Beta Program придет к своему завершению. Об этом рассказал профильный ресурс SamMobile со ссылкой на сообщение участника программы, изначально опубликованном в Weibo, китайского аналоге Twitter.


Согласно данным источника, пятая бета-версия может оказаться последней. Это позволяет надеяться на относительно скорый выпуск финальной версии обновления до Nougat для Samsung Galaxy S7 и Galaxy S7 edge.

Напомним, компания Samsung Electronics запустила программу бета-тестирования Galaxy Beta Program обновления Android 7.0 Nougat для Galaxy S7 и Galaxy S7 edge в США, Китае, Великобритании и Южной Корее.

Источник
SamMobile
Теги
смартфон ANDROID Samsung Samsung Galaxy S7 Samsung Galaxy S7 edge Android 7.0 Nougat

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