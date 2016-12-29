Samsung уничтожит оставшиеся на руках Galaxy Note 7 в ближайшее время

Samsung «убьет» оставшиеся на руках у пользователей Galaxy Note 7 в Южной Корее в ближайшее время. Это же сделает T-Mobile в США, а затем AT&T (5 января) и Sprint (8 января). Также к «обезоруживающей» кампании присоединяется Samsung Malaysia. Уже 31 декабря все пользователи, которые не вернули фаблеты, не смогут вообще включить Galaxy Note 7. Зарядка будет ограничена на уровне 0%. Ничего с этим владельцы поделать не смогут.

Шанс вернуть деньги или обменять устройство по-прежнему сохраняется.  

Источник
GSMArena
Теги
смартфоны Samsung Galaxy Note 7

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