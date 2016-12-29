ZTE рассекретила смартфон Blade V8 с двойной камерой

Компания ZTE опубликовала раньше времени информацию о своем новом доступном смартфоне ZTE Blade V8. Информация довольно быстро была убрана из публичного доступа, но ее все еще можно найти в кэше.





ZTE Blade V8 представляет собой первый смартфон ZTE среднего уровня, получивший двойную камеру. Камера состоит из 13-мегапиксельного основного модуля и 2-мегапиксельного вспомогательного. Смартфон оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), 13-мегапиксельной фронтальной камерой. Аппаратной основной стал восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 435, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти.

Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой MiFlavor. Официальный дебют ZTE Blade V8 можно ожидать на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.