HTC Ocean Note обзаведется суперкамерой и лишится мини-джека

Тайваньский ресурс Eprice поделился подробностями о готовящемся к выпуску смартфоне HTC под кодовым названием Ocean Note, который пока не был представлен официально.


По данным источника, HTC Ocean Note представляет собой флагманское устройство. Он выйдет в трех цветовых вариантах — черном, белом и синем. Его особенностью станет большой дисплей, а также продвинутая камера. Как отмечает Eprice, камера HTC Ocean Note получит наибольший рейтинг в специальном сервисе DxOMark среди всех существующих камер смартфонов. Пока эти лавры принадлежат смартфону Google Pixel. Также отмечается отсутствие стандартного 3,5-мм разъема для наушников и наличие порта USB Type-C.

Пока нет ясности, будет ли HTC Ocean Note представлен на мероприятии 12 января 2017 года. Наиболее вероятным дебютантом в этот день называется смартфон среднего уровня HTC One X10 под кодовым названием Alpine.

Напомним, согласно более ранним утечкам компания HTC готовится представить три новых смартфона в первом квартале 2017 года. Первый из них стоит ожидать на мероприятии 12 января, на которое HTC уже разослала приглашения.

По одной из версий 12 января дебютирует смартфон среднего уровня HTC X10. По другой — фаблет, известный под кодовым названием Ocean Note. Вторым должен дебютировать флагманский смартфон HTC 11, известный под кодовым названием HTC Ocean. Его анонс ожидается на MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта 2017 года.

В сентябре в сети появились слухи о подготовке компанией HTC серии Ocean — Ocean Note, Ocean Smart и Ocean Master. По предварительной информации, HTC Ocean Smart окажется простой моделью, HTC Ocean Master — мощным смартфоном, а HTC Ocean Note обзаведется большим дисплеем.

Источник
Eprice
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смартфон ANDROID HTC HTC Ocean Note

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