Смартфон Moto X (2017) показался на рендерах и видео

Ресурс AndroidAuthority опубликовал подборку рендеров и видео с 3D-представлением готовящегося к выпуску флагманского смартфона Moto X (2017), который пока не был представлен официально. Источником материала стал Стив Хеммерстоффер (Steve Hemmerstoffer), основатель и редактор ресурса NowhereElse.fr, известный по организации утечек через твиттер-аккаунт @OnLeaks.


По словам источника, рендеры и видео базируются на фабричных чертежах. Судя по изображениям, дизайн нового смартфона близок к текущему Motorola Moto Z. При этом нельзя не заметить отсутствия контактов на задней панели, что наводит на мысль об отсутствии поддержки сменных модулей-панелей Moto Mod.

Также смартфон получит пару "устаревших" разъемов — microUSB и мини-джек. Размеры составляют около 150х83,8 х 8,4 мм и даже 9,5 мм с учетом модуля камеры, что заметно толще Moto Z и Moto Z Force.

Более ранние утечки отмечали сканер отпечатков пальцев, встроенный в домашнюю кнопку на передней панели, 5,5-дюймовый дисплей и цветовые варианты серебристый и золотистый.

Дебют Moto X (2017) может состояться на выставке CES 2017, которая пройдет с 5 по 8 января в Лас-Вегасе.

Источник
AndroidAuthority
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