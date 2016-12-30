Потенциальный Samsung Galaxy S8 засветился в бенчмарке

В базе данных бенчмарка GFXBench обнаружились результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Samsung, предположительно это данные на флагманский Galaxy S8.





Бенчмарк подтвердил, что Galaxy S8 базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной памяти и операционной системе Android 7.0 Nougat. В одноядерном тесте он набрал 1844 балла, а в многоядерном — 5426 баллов. Такие результаты несколько разочаровывают по сравнению с iPhone 7, набравшем 3300 и 5400 баллов, соответственно. Впрочем, нельзя гарантировать в верности теории, что это именно Samsung Galaxy S8, а не другой смартфон корейского производителя, подвергся тестированию.

Напомним, более ранние слухи утверждают, что Galaxy S8 получит улучшенную камеру, 5,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 4K Ultra HD (3840 x 2160 пикселей) для работы с устройствами виртуальной реальности, который займет всю переднюю панель, а сканер отпечатков пальцев будет встроен прямо в экран.

По другой теории, флагман Samsung выйдет в двух версиях — 6,2-дюймовой с дисплеем "от кромки до кромки" и 5,7-дюймовой с изогнутым экраном. Еще одна теория утверждает сохранение разрешения на уровне Quad HD (2560 x 1440 пикселей), но с переходом на стандартную схему RGB вместо PenTile, что повысит количество точек с 7 372 800 до 11 059 200.

Аппаратной основой станут 10-нанометровые процессоры Qualcomm Snapdragon 830 и Exynos 8895. Упоминаются новый голосовой помощник на базе Viv, поддержка NFC с MST для платежного сервиса Samsung Pay. Также смартфону предсказывают стереодинамики под брендом Harman и переход на порт USB Type-C с избавлением от стандартного 3,5-мм разъема для наушников.

Анонс ожидается 26 февраля, а выход в продажу — в марте или апреле 2017 года, ожидаемая цена — 885 долларов США. По другой версии, анонс случится в апреле 2017 года на специальном мероприятии в Нью-Йорке.