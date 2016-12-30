Десятиядерный смартфон UmiDigi Z Pro получит двойную камеру

Китайская компания UMi анонсировала смартфон UmiDigi Z Pro. По словам производителя, это первый смартфон, сочетающий десятиядерный процессор MediaTek Helio X27 с двойным модулем камеры.





Напомним, в середине декабря UMi представила свой новый флагман смартфон UMi Z, который продвигается как вообще первый смартфон на чипе MediaTek Helio X27. Кстати, переход в названиях с UMi на UmiDigi неслучайно, компания решила провести ребрендинг.

UmiDigi Z Pro оснащается 5,5-дюймовым IGZO-дисплеем от Sharp с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) и скругленным 2,5D-стеклом, сканером отпечатков пальцев, 4 ГБ оперативной памяти, слотом для карточек формата microSD объемом до 256 ГБ. Предусмотрен порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Смартфон UmiDigi Z Pro будет доступен для заказа по цене $329,99, точная дата релиза пока не называется.