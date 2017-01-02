Всё о новых смартфонах Samsung Galaxy A3, A5 и A7 версии 2017 года — с российскими ценами

Корейская Samsung во второй день наступившего года представила новые модели смартфонов линейки A: A3, A5 и A7. Порядок внутри серии очевиден: чем выше число в названии, тем более накачан фишками аппарат.

Что нового

Модели 2017 года получили четыре новые фичи. Во-первых, Samsung видит среди целевой аудитории линейки (а в неё корейцы смело заносят всё «поколение Z») поклонников селфи. Поэтому, разумеется, прокачали камеры. У A5 и A7 теперь обе камеры — 16-мегапиксельные (диафрагма F1.9). Младшей A3 достались 13 Мп в основной и 8 МП в селфи-камере. Появилась полезная программная функция: кнопку спуска можно перемещать по экрану. Точнее, основная кнопка останется не месте, а к ней прибавится подвижная полупрозрачная.

Во-вторых, новинки защищены от воды и, как заявляется, прошли испытания по стандарту IP68 — а это довольно суровые условия, включая погружение на небольшую глубину.

В-третьих, все три Samsung Galaxy A–2017 поддерживают Samsung Pay как в NFC-, как и в MST-варианте. Иначе говоря, заплатить любым из новых смартфонов можно во всех магазинах, которые принимаю банковские карты — аппараты даже умеют имитировать магнитную полоску.

В-четвертых, у A-смартфонов теперь два полноценных слота для SIM-карт и один для флешки microSD. Выбирать: вторая «симка» или флешка — не придётся. И опять это касается только двух старших моделей (A5 и A7).

Среди менее значимых улучшений:

  • чуть более ёмкие аккумуляторы и поддержка быстрой зарядки (кроме A3)
  • порт USB Type-C (шнур можно вставлять любой стороной)
  • поддержка LTE Cat.6 (до 300 Мбит/с в идеальных условиях)
  • режим камеры «Еда» (пожалуйста, не используйте для селфи)

Сколько стоят

Российские цены объявлены, но, как это обычно бывает, с оговорками: если не изменится курс доллара, если не введут новые налоги, если не прилетят инопланетяне, если… Словом, рекомендованные цены таковы:

  • A3 (2017) — 24 990 рублей
  • A5 (2017) — 29 990 рублей
  • A7 (2017) — 34 990 рублей

А старт продаж намечен уже на этот месяц.

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