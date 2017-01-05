CES 2017: Показан смартфон BlackBerry Mercury с QWERTY-клавиатурой

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания TCL Communication Technology раскрыла планы по выпуску смартфонов под брендом BlackBerry. Компания опубликовала тизер смартфона с аппаратной QWERTY-клавиатурой, а также показывает его желающим на своем стенде.


Официально параметры будущей новинки еще не объявлены. Вот что известно на данный момент. Первый BlackBerry-смартфон 2017 года будет полноценно представлен на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.


Он выполнен в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой под дисплеем. Очевидцы с выставки отмечают такие подробности. Вся клавиатура может использовать как тачпад, а сканер отпечатков пальцев расположен в клавише пробела. Также есть порт USB Type-C на нижней грани, разъем для наушников на верхней грани. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним неофициальным утечкам, смартфон BlackBerry с QWERTY-клавиатурой носит кодовое название Mercury и дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
AndroidCentral
Теги
смартфон ANDROID BLACKBERRY CES 2017 TCL BlackBerry Mercury

Комментарии

Материалы по теме

CES 2017: ASUS ZenFone 3 Zoom получил двойную камеру и аккумулятор на 5000 мАч

5 января

CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

5 января

ZTE рассекретила смартфон Blade V8 с двойной камерой

29 декабря 2016

В Одноклассниках заработали маски для трансляций

30 декабря 2016

Провалы. Модульные смартфоны в 2016 году — платные кнопки для камеры вместо сменного процессора

30 декабря 2016

Стала известна цена Android-смартфона BlackBerry Priv

12 октября 2015
Из рубрикиТелефоны
CES 2017. ZTE начала сбор денег на липкий смартфон с отслеживанием глаз
CES 2017: Google запускает голосовой помощник Assistant на Android TV, смарт-часах и автомобилях
CES 2017: Смартфон ASUS ZenFone AR с 8 ГБ оперативной памяти работает с виртуальной и дополненной реальностью

Обсуждаемое

Компьютер месяца — декабрь 2016 403
Компьютер месяца — ноябрь 2016 303
5 лучших смартфонов 2016 года 220
Обзор видеокарт NVIDIA GeForce GTX 1050 и GeForce GTX 1050 Ti: для тех, кто держится там 109
Железный цех №39: какой блок питания нужен игровому компьютеру 108
Лучшие бюджетные смартфоны 2016 года 97