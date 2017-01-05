CES 2017: Показан смартфон BlackBerry Mercury с QWERTY-клавиатурой

На выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, компания TCL Communication Technology раскрыла планы по выпуску смартфонов под брендом BlackBerry. Компания опубликовала тизер смартфона с аппаратной QWERTY-клавиатурой, а также показывает его желающим на своем стенде.





Официально параметры будущей новинки еще не объявлены. Вот что известно на данный момент. Первый BlackBerry-смартфон 2017 года будет полноценно представлен на выставке MWC 2017, которая пройдет в Барселоне с 27 февраля по 2 марта.





Он выполнен в классическом для BlackBerry форм-факторе моноблока с аппаратной QWERTY-клавиатурой под дисплеем. Очевидцы с выставки отмечают такие подробности. Вся клавиатура может использовать как тачпад, а сканер отпечатков пальцев расположен в клавише пробела. Также есть порт USB Type-C на нижней грани, разъем для наушников на верхней грани. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Согласно более ранним неофициальным утечкам, смартфон BlackBerry с QWERTY-клавиатурой носит кодовое название Mercury и дебютирует под маркировкой DTEK70 в первом квартале 2017 года. Он оснащается 4,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и соотношением сторон 3:2, 18-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами, процессором Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 3400 мАч.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.