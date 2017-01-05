CES 2017. ZTE начала сбор денег на липкий смартфон с отслеживанием глаз

Как и было обещано, компания ZTE официально представила смартфон-победитель проекта "идейного" краудсорсинга Project CSX на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе. Официальное название смартфона — ZTE Hawkeye ("соколиный глаз" с англ.). Для него уже запущена кампания по сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter.


На данный момент желающие могут заказать себе на Kickstarter смартфон по сниженной цене за $199,00. Поставки планируется начать в международном масштабе в третьем квартале 2017 года, ориентировочно в сентябре.


Напомним, еще на прошлогодней январской выставке CES 2016 ZTE анонсировала планы по созданию смартфона "всем миром". В августе открылся форум для сообщества и начали приниматься идеи к рассмотрению. Затем пользователи голосовали за одну из 20 лучших идей на форуме проекта. С момента открытия приема идей и концептов в рамках проекта было подано около 300 задумок.


В октябре был объявлен проект-победитель. Им стал Android-смартфон с такими особенностями, как технология отслеживания взгляда с помощью камер и сенсоров, а также прилипание к различным поверхностям, в том числе вертикальным.


С технологией отслеживания взгляда все более или менее понятно, эта функциональность может использоваться для управления без необходимости нажимать на кнопки и тасчкрин, она реализована с помощью фронтальной камеры. Прилипание планируется реализовать с помощью входящего в комплект специального чехла, частично изготовленного из самоклеящегося полимера. Надев такой чехол на смартфон, его можно будет "вешать" на стены и другие твердые поверхности.

Кроме того, ZTE Hawkeye оснащается 5,2-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей), двойной камерой с зумом на задней поверхности, сканером отпечатков пальцев, Hi-Fi аудио, "большой" батареей с быстрой зарядкой, расширяемой памятью, ОС Android Nougat. Более точные харакетеристики пока не раскрываются.

Читайте другие новости Ferra.ru с выставки CES 2017 прямо из Лас-Вегаса.

Источник
ZTE
Теги
смартфон ANDROID ZTE CES 2017

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