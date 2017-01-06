CES 2017: 6-дюймовый Alcatel A3 XL работает на Android 7.0 Nougat

Компания TCL Communications представила на выставке CES 2017, которая проходит с 5 по 8 января в Лас-Вегасе, смартфон Alcatel A3 XL. Это недорогая модель с большим дисплеем.





Alcatel A3 XL оснащается 6-дюймовым дисплеем с разрешением HD (720 x 1280 пикселей), 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Интересно, что фронтальная селфи-камера тоже получила светодиодную вспышку. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор MediaTek MT8735B с тактовой частотой 1,1 ГГц и графикой Mali-T720, 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками формата microSD объемом до 32 ГБ.

Поддерижваются 4G LTE, Wi-Fi (802.11 a/b/g/n), Bluetooth 4.0 и GPS. Аккумулятор обладает емкостью 3000 мАч. Размеры составляют 165 х 82,5 х 7,9 мм. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Продажи Alcatel A3 XL начнутся в первом квартале 2017 года по цене около 200 долларов США.

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